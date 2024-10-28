ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta İlkem Yapı Tarsusspor’a 4 sayı farkla 85-89 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler Kerem Yılmaz, Ahmet Murat Arıkanlı, Oğuzhan Özel

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat (7), Dangerfield (19), Williams (18), Meltem Avcı Yılmaz (10), Christelle Diallo (12), Feray Dalkılıç, Fall (19)

İlkem Yapı Tarsusspor: Ecem (2), Sheppard (21), Heal (21), Elif (11), Büşra (3), Banu (5), Alleyne (18), Ceylin Beyza, Hurt (8)

Periyotlar:

1.Periyot: 17-26 (İlkem Yapı Tarsusspor lehine)

Devre: 47 - 46 (Melikgazi Kayseri Basketbol lehine)

Stepne içerisine gizlenmiş 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi Stepne içerisine gizlenmiş 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

3.Periyot: 65 - 73(İlkem Yapı Tarsusspor lehine)

Kaynak: iha