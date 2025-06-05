Ardahan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı’na az bir süre kala başta şehitlik olmak üzere mezarlıklar ve cami bahçelerinde hummalı bir temizlik çalışması yapıyor.

Ekipler, vatandaşların bayramda rahat bir şekilde mezarlıkları ve şehitliği ziyaret edebilmeleri için uzamış olan otları hem iş makineleri hem de tırpan yardımıyla biçerek kötü görüntülerin önüne geçiyor.

Park ve Bahçelerden sorumlu ekiplerce temizliği yapılan yerler arasında Camiler de bulunuyor. Şehir merkezindeki asırlık Merkez Camii ve etrafında kapsamlı olarak gerçekleştirilen ot biçme işlemleri bölgeden geçen vatandaşların ayrıca takdirini kazandı.