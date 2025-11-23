Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Gökmen Çiçek mesajında; "Öğretmenlik mesleğine ilk adım attığınız o kutlu günden itibaren, ömrünüzü bu milletin evlatlarına adadınız. Sizler, öğretmen olmayı seçerken sadece bir meslek tercih etmediniz; adanmışlığı, fedakârlığı, bir insanın yüreğine ışık olmayı ve yaşatmak için yaşamayı tercih ettiniz. Gönlünüzde taşıdığınız bu kutsal sorumlulukla, seçtiğiniz yolda durmadan, yorulmadan, büyük bir özveri ve inançla yürüyorsunuz. Bugün bu büyük millet geleceğe umutla, güvenle bakabiliyorsa bunda en büyük pay sizlerin emeğinde, sabrında ve yüreğinde saklıdır. Ülkemizin dört bir yanında, her şartta ve her şartta fedakârca çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.