Kayseri’de ilk kez düzenlenen TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yelken Yarışları’nın açılışı gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri su sporlarının merkezi olacak demiştik" dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi koordinesinde, Kuşçu Marina Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Programda konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’de yelken ve kano sporları ile farklı su sporlarında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

TYF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli de organizasyon için çok heyecanlı olduğunu belirterek, Kayseri’de yelken sporunun daha fazla konuşulacağını ve federasyon olarak antrenör ile teknik destek sağlayacaklarını ifade etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Yamula Barajı’nı etkin bir şekilde kullanabilmeyi hedeflediklerini ve su sporlarına olan merakı artırabilmek istediklerini belirtti.

Kayseri’nin spor şehri olduğunu dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Kayseri su sporlarının merkezi olacak demiştik"

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin su sporlarında merkez olacağını söylediklerini ifade ederek, "Kısa bir süre önce biz Kayseri su sporlarının merkezi olacak demiştik. Yelkende istediğimiz yerde değiliz. Çünkü böyle bir deniz, tesis ve Yelken Federasyonu’nun tam desteğiyle çok mesafe almalıyız. Bizler her türlü desteği vermeye hazırız. Ben yelken sporunu sadece gençlerimiz spor yapsın diye düşünmüyorum. Gençlerimizin sosyal hayatında karar mekanizmalarına çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Ailelerimizi bu konuda teşvik etmek gerekiyor. Bu olimpik sporda Kayseri öncü olmak zorunda’ dedi .

7 ilden 10 kulüp ve 57 sporcu katıldığı yarışlar, 14 Eylül’e kadar sürecek.