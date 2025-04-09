Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası’nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin teminat altına alınması adına büyük bir özveriyle görev yapan emniyet teşkilatımız, devletimizin temel yapı taşlarından biri olmuştur. Ülkemizde 180 yıllık köklü bir geçmişe, güçlü teşkilat yapısına ve bilgi birikimine sahip olan Türk Polis Teşkilatımız; kamu düzenin sağlanması, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetleri ile can ve mal güvenliğinin korunması, toplumumuzda huzur ve güven ortamının devamlığı için büyük bir fedakârlık ve özveriyle çalışmalarını ifa etmektedirler. Emniyet Teşkilatımız, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kanunlar çerçevesinde hareket etmekle birlikte toplumumuzun da desteğini almaktadır. Emniyet Teşkilatımızın mensupları, vatandaşlarımızın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumak için üstlendikleri bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini yerine getirirken, kazanmış oldukları deneyim ve birikimlerini teknolojik gelişmelerle birleştirerek yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile eğitim, spor, kültür ve sanat alanında farkındalık oluşturmaktadır. Türk Polis Teşkilatının 180’inci yıldönümünü kutluyor, görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyor, emniyet mensubu tüm mesai arkadaşlarım ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."