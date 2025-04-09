Çorum Sebze ve Meyve Hali’nde incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "İşini layıkıyla yapan başımızın tacı esnafımızın yanında, işine hile katanın ise her zaman karşısındayız" dedi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, esnafın ürün alım saati Çorum Sebze ve Meyve Hali’nde denetimlerde bulunuldu. Hal esnafı ile de sohbet eden Başkan Yardımcısı Candan, halden vatandaşın sofrasına giden ürünlerde bir sıkıntının olmadığını ifade etti. Denetimlerin hem semt pazarlarında hem de Sebze ve Meyve Hali’nde devam ettiğini ifade eden Candan, "Ülkemizin muhtelif yerlerinden şehrimize gelen sebze ve meyvelerin denetim ağında kontrollerimizi gerçekleştirdik. Halimize gelen ürünlerin pazarlara, marketlere ve ilçelere sevkiyatının yapıldığı anda denetimlerde bulunduk. Denetimlerde gördük ki buraya gelen ürünler kalitesine göre kalem kalem ayrılıyor, isteyen istediği ürünü alabiliyor. Akışta herhangi bir problem yok. Çorum Sebze ve Meyve Hali’nde her isteyene istediği kalitede, istediği türde sebze ve meyvenin mevcut olduğunu gördük. Denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

"İşini layıkıyla yapan esnafımız başımızın tacı"

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın erken saatlerde yaptığı denetimin ardından, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorum Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’ne giderek incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın daha sonra, Çorum Sebze Meyve Hali Komisyoncuları ve Tüccarlar Derneği Başkanvekili İsmail Sungur, Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Ticaret İl Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri ve hal esnafıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Çorum pazarlarının Türkiye’ye örnek olması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Başkan Aşgın, "Gerek hemşehrilerimizin gerekse esnafımızın mağduriyet yaşamamaları için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. İşini layıkıyla yapan başımızın tacı esnafımızın yanında, işine hile katanın ise her zaman karşısındayız" dedi.