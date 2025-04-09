Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Takvimi çerçevesinde Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen "Korkuyu Beklerken" adlı tiyatro oyunu, izleyenlere doyumsuz bir seyir deneyim sundu. Oğuz Atay’ın "Aynı" isimli eserinden uyarlanan oyun alkış yağmuruna tutuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Kültür Takvimi çerçevesinde edebiyat ve tiyatro tutkunları, unutulmaz bir gece yaşadı. Oğuz Atay’ın "Aynı" adlı eserinden uyarlanan "Korkuyu Beklerken" adlı tiyatro oyunu, izleyicilere yalnızlık, korku ve bireyin iç dünyasındaki çatışmaları, etkileyici bir sahne diliyle aktardı. Eserin tiyatro uyarlaması, Oğuz Atay’ın zihinsel derinliklerini sahneye taşıyarak izleyiciyi hem düşündürdü hem de duygulandırdı. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyun, öğrenci ve sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Salonu dolduran izleyiciler, usta oyuncu Doğukan Uludağ’ın performansını uzun süre ayakta alkışladı. Unutulmaz bir seyir deneyimi yaşayan izleyiciler, keyifli oyun için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.