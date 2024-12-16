Hakkari Valisi Ali Çelik, Derecik Gençlik Merkezi ile sporcuları ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Derecik Gençlik Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gençlik merkezinde sunulan imkânlar ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, gençlerin kişisel gelişimi ve sosyal aktivitelerde aktif rol alması için merkezin önemine dikkat çekti.

Ziyaretin ardından 1. Amatör Lig’de mücadele eden Derecik Belediyesi Spor takımıyla bir araya gelen Vali Çelik, sporcularla sohbet ederek çalışmalarını yakından takip etti. Sporculara başarı dileklerini ileterek, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerinin altını çizen

Vali Çelik, “Derecik Belediyesi Spor’un başarısı, sadece ilçemizin değil, Hakkâri’nin gururu olacak. Sporcularımızın azmi ve çalışkanlığı her zaman desteklenmeli. Sizlere her konuda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyareti sırasında gençlik ve spor projelerine yönelik çalışmaları da değerlendiren Vali Çelik, sporun gençlerin enerjisini doğru yönlendirmede ve toplumda birlik oluşturmada önemli bir araç olduğunu vurguladı.