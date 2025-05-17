HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de besiciler, şap (tabak) hastalığı konusunda bilgilendiriliyor.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde şap hastalığının görülmesinin ardından harekete geçen yetkililer, cuma buluşmaları çerçevesinde bir araya geldikleri besicileri şap konusunda bilgilendiriyor. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla merkez ve çevre köylerde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyen yetkililer; merkeze bağlı Durankaya, Akçalı ve Bağışlı köylerin yanı sıra Çukurca ilçesine bağlı Narlı, Gündeş ve Çığlı, Derecik ilçesine bağlı Orta Mahalle, Başaklı ve Samanlı, Şemdinli ilçesine bağlı Tütünlü, Boğazköy ve Kayalar ile Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy, Mamak ve Kalemli köylerinde üreticilere şap hastalığı hakkında bilgi verdi.

Toplantılarda hastalığın bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgilendirmede bulunan yetkililer, hastalığın yayılmasının önlenmesi için bölgedeki tüm üreticilerin duyarlı olmalarını ve gerekli hijyen kurallarına uymalarını istedi.