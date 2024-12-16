Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Vali Ozan Caddesi ve Artuklu Belediyesi Kavşağı’nda asfalt ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Vali Ozan Caddesi ve Artuklu Belediyesi Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerinden çalışmanın son durumu hakkında bilgi aldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, yol ve kavşağın daha modern, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi ve bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi talimatını verdi.