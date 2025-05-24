Mardin Nusaybin ilçesinde, kuyumculara sahte altın sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 23 Mayıs 2025 tarihinde Nusaybin ilçesinde iki kuyumcunun sahte altınla ilgili ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede 1’i kadın 2 şüphelinin, Midyat ilçesinde bir otelde konakladıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı.

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Zanlıların kaldıkları otel odası ve araçlarında yapılan aramada, 368 bin 940 lira, 800 Amerikan Doları, 5 adet 1 gram altın, 2 adet 0.5 gram altın, 4 adet altın görünümlü metal, 1 adet taşlı beyaz renkli kolye, 12 adet altın görünümlü sarı renkli küpe ve 57 adet kesilmiş şekilde altın görünümlü küpe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA