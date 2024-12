GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, “Acil durumlara karşı her kurum personeli hazır olmalı. Çünkü olağanüstü durumlarda her dakika büyük bir öneme sahiptir” dedi.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi GAMER Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, ilçe kaymakamları ve ilgili kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir açılış konuşması yapan Vali Çalgan, güvenlik hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, "Güvenlik hizmetleri sürekli diri tutulması, takip edilmesi ihtiyaç halinde ise anında müdahale edilmesi için önemli hazırlıklar yapılması gereken hizmetlerdir. Acil durumlarda koordinasyonun en üst seviyeye taşınması, ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir" dedi.

Olağanüstü durumlarda her bir dakikanın önemine dikkat çeken Çalgan, “Acil durumlara karşı her kurum personeli hazır olmalı. Çünkü olağanüstü durumlarda her dakika büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle her personelimizi bilinçli şekilde yetiştirirken gerekli müdahaleleri de anında devreye almamız gerekiyor. Görevimizi en iyi şekilde yapacağız ve bu bilinçle hareket edeceğiz" diye konuştu.

Görüş ve önerilerin ardından Vali Çalgan, tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirme noktasında azami çaba göstermeleri talimatını verdi. Toplantıda GAMER’in görev ve sorumlulukları hakkında kurul üyelerine sunum yapılırken, bir yıllık faaliyet raporu, ilgili kurumlarca her yıl hazırlanan Acil Durum Müdahale Planlarının güncellenmesi konuları görüşüldü.