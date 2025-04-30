Çorum Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı vesilesiyle "Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize" sloganıyla, kurban bağışı kampanyası başlattı.

Çorum Belediyesi tarafından 2 Mayıs Cuma günü açılacak olan sistemle, kurban bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar Çorum Belediyesi resmi web adresi üzerinden kurban bağışlarını yapabilecek. Kurban bağışında bulunanların kurbanlıkları, Kurban Bayramı’nın 3. günü Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kesimi yapılarak, Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine, taze et olarak ulaştırılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi’nde "Online Kurban Bağışı" uygulamasının bu yılda devam ederek sistemin 2 Mayıs Cuma günü açılacağını duyurdu.

Kurban bağış bedelinin 14 bin 500 TL olarak belirlendiğini açıklayan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü "İki yıldır düzenlediğimiz "Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize" sloganıyla başlayan kampanyamız, taze et olarak belediyemizin sistemine kayıtlı olan Çorum’daki ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında yerini aldı. Bu hayır işine bizleri vesile kılarak, kampanyamıza katılıp kurban bağışında bulunan tüm hemşehrilerimize de katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimiz dilerlerse 2 Mayıs Cuma Gününden itibaren vekâleten kesilmesini istekleri kurban bağışlarını, belediyemizin resmi web adresi üzerinden başvuruda bulunarak bu hayra ortak olabilirler. Sisteme girdiklerinde kurban bağış adetini, kendi belirledikleri sayıda seçerek, birden fazla kurban bağışında da bulunabilirler. Allah’ım yapmış olduğunuz ve yapacağınız tüm hayırları kabul etsin. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun" dedi.