Çorum’da düzenlenen yüzme yarışlarında genç yüzücüler toplamda 9 madalya alarak büyük başarılar elde etti.

Çorum’da düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi İl Yüzme Yarışları’nda farklı kategorilerde yarışan Alacalı sporcular, toplamda 9 madalya kazandı. Derece yapan sporculardan Yağız Efe Gündoğan 200 metre sırtüstü yarışında il şampiyonu ve 100 metre sırtüstü, 50 metre kelebek stillerinde bronz madalya kazanarak üç farklı dalda kürsüye çıkmayı başardı.

Talha Adak ise 200 metre sırtüstü ve 100 metre sırtüstü stillerinde gümüş, 200 metre kurbağalama yarışında ise bronz madalya kazandı. Hamza Salih Çetin de 200 metre sırtüstü yarışında bronz madalya, Hazal Arklan 200 metre sırtüstünde bronz madalya, Miraç Efe Köksal aynı stilde gümüş madalya, Umut Aksoy ise 200 metre kurbağalamada bronz madalya almayı başardı.