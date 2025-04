Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü kutladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız mesajında şu cümlelere yer verdi;

"Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek, kamu düzenini sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan, üstün görev anlayışı ve yüksek sorumluluk bilinciyle hizmet sunan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı en içten duygularımla kutluyorum. 180 yıllık şanlı mazisi boyunca milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Türk Polis Teşkilatımız, hukukun üstünlüğünü esas alan, temel hak ve özgürlüklere saygılı bir anlayışla görev yapmayı ilke edinmiştir. Terörle mücadeleden organize suçlara, uyuşturucu ile mücadeleden düzensiz göçle mücadeleye, trafik güvenliğinden asayişin sağlanmasına kadar çok geniş bir alanda, gece gündüz demeden büyük bir cesaret, fedakarlık ve kararlılıkla görevini ifa etmektedir. Her geçen gün teknolojik altyapısını ve insan kaynağını güçlendiren Emniyet Teşkilatımız, etkin istihbarat yapılanması ve önleyici odaklı güvenlik uygulamaları ile kendisini sürekli yenilemekte, milletimizin desteğini de arkasına alarak geleceğe güvenle yürümektedir. Bu başarıların temelinde; milletine bağlı, görevine sadık, yasalardan ve halktan aldığı güçle hareket eden, vicdan, ahlak ve hakkaniyet anlayışına sahip Emniyet mensuplarımızın gayreti yatmaktadır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır." veciz sözünü şiar edinmiş olan Türk Polisi, devletimizin bekasına, halkımızın huzuruna kast eden tüm tehditlere karşı durmayı her zaman en şerefli görev bilmiştir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, görevleri esnasında şehadet mertebesine erişen tüm kahraman polislerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Ülkemizin dört bir yanında, canla başla, fedakarca görev yapan Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına ve kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyor; Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı gönülden kutluyorum."