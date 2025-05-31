Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Toplumsal Katkı Ekibi’nin hayata geçirdiği "Senin de Üniversiten" projesinin ilk konukları işitme engelli çocuklar oldu.

BUÜ’de ilk kurulan sosyal sorumluluk birimlerinden biri olan Fen-Edebiyat Fakültesi Toplumsal Katkı Ekibi, çalışmalara başladı. Ekip, "Senin de Üniversiten" başlıklı proje kapsamında Drama ve UNESCO Topluluğu ile işbirliği yaparak işitme engelli çocukları üniversitede ağırladı. Fakülte binasındaki etkinlik salonunda yapılan interaktif drama performansı ile eşlik eden çocuklar, sahnede doyasıya eğlendi.

Etkinlik ve oyunlara eşlik eden çocuklar, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman ve Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gülay Durmaz ile Prof. Dr. Atilla Akpınar ve akademisyenlerin de hazır bulunduğu çanta baskı workshop etkinliğine katıldı. Daha sonra Kampüsteki Zooloji Müzesi’ni gezen çocuklar, buradaki hayvanlar hakkında bilgi aldı. Minik misafirler, son olarak KYK Uluşehir Kız Yurdunda kalan üniversiteli abi ve ablalarıyla birlikte öğle yemeği yedi.

Kurdukları Toplumsal Katkı Ekibi’nin birbirinden kıymetli projelere imza atacağına inandıklarını söyleyen Dekan Prof. Dr. Bilgen Osman, ilk etkinlikte işitme engelli çocukları ağırlamaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını aktardı. Farklı alanlarda yeni projeler yapmayı sürdüreceklerini söyleyen Prof. Dr. Bilgen Osman; "Ekibimiz aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tamamen gönüllü akademisyen ve öğrenci topluluklarımızdan oluşan ekibimizin bundan sonra da değerli çalışmalarına şahitlik edeceğiz. Projelerimiz genişleyerek devam edecek. Emek veren tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.