Bursa’nın İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi sırtından bıçakla yaralandı.
Olay, Orhaniye Mahallesi Yeni Cami sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Kadir Kamil A. (21) ile Kemal K. arasında kız meselesi yüzünden sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kemal K., Kadir A.’yı sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yakındaki Çinili Cami avlusunda oturan vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA