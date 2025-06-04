Yalova’da yokuş aşağı inerken freni boşalan kereste yüklü kamyon, Yalova-Bursa kara yolunu aşarak boş arazide ters devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Caddesi’nde yokuş aşağı inen Ali İhsan Erkul (59) idaresindeki kereste yüklü kamyonun frenleri boşaldı. Kamyon Yalova - Bursa kara yoluna inerek hızla karşı şeride geçti ve ardından boş araziye girerek ters devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonun kara yolunu geçtiği sırada bölgede başka bir aracın bulunmaması muhtemel felaketi önledi.