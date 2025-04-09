Kilis’te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı tütün, alkol ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon yaptı. Jandarma sorumluluk bölgesinde 29 noktada, 24 devriye ve 75 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 3 şahıs yakalanırken arama kaydı bulunan 4 şahıs ve yoklama kaçağı olan 2 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 22 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin 950 paket sigara, bin 100 adet puro, 35 şişe viski, 95 kutu viski (330 ml), 1 cep telefonu, 4 elektronik sigara, 55 kilogram çay, 35 kilogram nargile tütünü, 28 kilogram sarmanlık tütün ve çeşitli kaçak eşya ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaylarla ilgili adli işlemler başlatıldı.