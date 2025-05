Bilecik Valisi Şefik Ayöl, Türkiye’de ilk kez yerli arp üreten arp sanatçısı Zeynep Öykü konseri sonrası müzik aletinin başına geçerek hünerlerini sergiledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Bilim ve Kültür Şenliğinin açılışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 3. Bilim ve Kültür Şenliği, üniversitenin tanıtım filmi izletildi, arp konseri ve halk oyunları gösterileri ile devam etti.

"Bilecik, tarihiyle, kadim kültürüyle ve medeniyetimize katkılarıyla bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir"

Açılış konuşmasını yapan BŞEÜ Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Bilim, kültür ve sanat, üniversitelerin şiar edindikleri temel değerlerdir. Bu nedenle de üniversitemizin kuruluş felsefesinde yer alan kadim değerlerini; çağdaş bilim anlayışıyla birleştirerek gençlerimizin hem akademik hem de sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bugün burada, bilimin ışığını kültürün zenginliğiyle buluşturan bir atmosferde bir aradayız. Bilecik, tarihiyle, kadim kültürüyle ve medeniyetimize katkılarıyla bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bizler, Şeyh Edebali’nin "Geçmişini bilmeyen, geleceğini inşa edemez" sözünü şiar edinerek, bilimsel üretimimizi kültürel mirasımızla harmanlayan bir anlayışı üniversitemizde hâkim kılmaya çalışıyoruz. Bu şenlik de bu anlayışın somut bir göstergesidir. İki gün boyunca gerçekleşecek akademik sunumlar, öğrenci projeleri, sergiler, atölyeler, konserler, çeşitli sosyal etkinlikler ve Bilecik iline ait yerel ürünler sayesinde üniversite-toplum etkileşimini güçlendirecek; öğrencilerimizin özgüvenle kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturacağız. Her yıl ilimizde düzenlediğimiz Bilim ve Kültür Festivali ile genç zihinleri eğitmek için tüm birimlerimizi, öğrencilerimizi, ilimiz okullarını da destekliyoruz, yerel kalkınma ve sürdürülebilirliği savunuyoruz, toplum katılımını teşvik ediyoruz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak tüm bunları birçok kişinin hayatına biraz daha fazla bilim ve teknoloji katmak için yapıyoruz" dedi.

"Türkiye vizyonumuzun her geçen gün daha da geliştiğini görüyoruz"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Biz, Bilecik’i anlatırken tarım, kültür, sanayi şehri olarak bahsediyoruz. Ancak sizlerin yaptığı çalışmalar sayesinde şehrimiz, teknoloji şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu çalışmalara şahit oldukça, güçlü Türkiye vizyonumuzun her geçen gün daha da geliştiğini görüyoruz. Çünkü bilim ve kültürün, bir milletin sadece bugününü değil, geleceğini de şekillendiren en temel değerler olduğunu biliyoruz. Küresel ölçekte rekabetin, bilim ve inovasyon üzerinden şekillendiği bir çağda üniversitelerimizin sadece eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil; aynı zamanda özgün araştırmalar, yenilikçi projeler ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonuyla öne çıkmaları büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, 20 bin öğrencimiz, bin 500 akademisyen ve idari personelimizle üniversitemizin ortaya koyduğu her bilimsel çalışma, her kültürel etkinlik; geleceğe bırakılan kalıcı bir iz, ülkemizin millî teknoloji hamlesi yolunda kalkınmasına yapılan anlamlı bir katkıdır" dedi.

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesi kesildi. Akabinde Vali Aygöl ile beraberindekiler, meydanda kurulan stantları gezdi. Ardından Türkiye’de ilk kez yerli arp üreten arp sanatçısı Zeynep Öykü, şenlikte kurulan bir stantta yer alırken, arpı merak eden öğrencilere bilgiler verdi. Bu esnada tarihteki arp müziklerini ve farklı arp enstrümanlarını bugüne aktarmaya devam eden Zeynep Öykü’nün standına Vali Şefik Aygöl ziyaret etti. Vali Aygöl bu esnada arpın başına oturarak çalmayı denedi. Müzik aletini çalmanın zor olduğu anlatan Vali Aygöl, Zeynep Öykü’e başarılarından dolayı tebrik etti.

Şenliğe Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum müdürleri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.