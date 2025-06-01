Karabük merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde üçüncü kez muhtarlık seçimi yapıldı. 4 adayın kıyasıya yarıştığı seçimde Bahattin Ceylan 530 oy ile mahallenin yeni muhtarı olurken, ilk seçimde muhtarlığı düşürülen ve yeniden aday olan Fahri Bostancı ise 493 oy aldı.

Karabük’te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Aydınlıklevler Mahallesi muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı’nın (57) geçmişte aldığı bir hapis cezası nedeniyle İlçe Seçim Kurulu mazbatasını iptal etti. Yenilenen seçimlerde muhtarlığı iptal edilen eşinin yerine seçime girerek kazanan Aysun Bostancı’nın da (57) muhtarlık görevi 2021 yılında hakkında açılan davada aldığı hapis cezası nedeniyle düşürüldü. İlçe Seçim Kurulu tarafından seçimlerin yenilendiği Aydınlıkevler Mahallesi’nde muhtarlığı düşürülen Fahri Bostancı ile birlikte Bahattin Ceylan, Ahmet Teker ve Sedat Eker aday oldu. Aydınlıkevler İlkokulunda 5 sandık kuruldu. Sabah saatlerinde başlayan ve akşam saat 17.00’de sona eren seçimde bin 620 mahalle sakini sandık başına giderek oylarını kullandı. Sandıkların açılması ile yapılan oy sayımına göre Bahattin Ceylan 530 oy alarak mahallenin yeni muhtarı olurken, muhtarlığı düşürüldükten sonra yeniden aday olan Fahri Bostancı ise 493 oy aldı. Diğer adaylardan Ahmet Teker 361 oy alırken, Sedat Eker 129 oy aldı. 26 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonucunu okul bahçesinde seçmenleri ve yakınları ile birlikte kutlayan Bahattin Bostancı, "Belediyemiz ne kadar yardım ederse bütün mahalle halkı ile birlikte çok çalışacağız. Çok güzel geçen bir seçim oldu. El birliği ile anlayışlı bir şekilde mahallemize hizmet edeceğiz" dedi.