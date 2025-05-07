SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, TÜSF tarafından düzenlenen Üniversiteler Ligi Türkiye Karate Şampiyonası ve Üniversiteler Ligi Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden sporcuları ağırlayarak tebrik etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Ligi Türkiye Karate Şampiyonası ve Üniversiteler Ligi Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda derece kazanan SUBÜ öğrencilerini ağırlayarak tebrik etti. Gerçekleşen ziyarette sporcu öğrencilere Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz ile sporcu antrenörleri Öğretim Görevlisi Esra Atış ve Ayşe Pınar Demir eşlik etti. Elde edilen başarılar için sporcuları kutlayan Rektör Sarıbıyık, sporcu antrenörleri Öğretim Görevlisi Esra Atış ve Ayşe Pınar Demir’e günün anısına çiçek takdim etti. SUBÜ’lü öğrenciler Üniversiteler Ligi Türkiye Karate Şampiyonası’nı yedisi altın, ikisi gümüş, altısı bronz olmak üzere 15 madalya ve biri birincilik, biri üçüncülük olmak üzere 2 kupa ile tamamlamış, Üniversiteler Ligi Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda ise üç bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Öğrencilerinin elde ettikleri başarılarla gururlandıklarını dile getiren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Başarılarına yenilerini ekleyerek bizleri gururlandıran kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sporcularımızın elde ettikleri bu başarılar tesadüf değil. Turnuvalarda üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimize hem antrenmanlarını sürdürebilmeleri hem de müsabakalara katılabilmeleri için gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Böylelikle eğitimlerini ve spor kariyerlerini birlikte yürütebilmelerini kolaylaştırıyoruz. Bilgiyi beceriyle bütünleştiren ve öğrencilerini iş dünyası iş birliği ile yetiştiren bir eğitim modeline sahibiz. Bu kapsamda Spor Bilimleri Fakültesi’nde de aynı yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu eğitim modeli sayesinde yalnızca mevcut sporcularımızın gelişimine katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda potansiyel taşıyan yeni sporculara da ulaşıyoruz. Aralarında çok sayıda milli sporcu olan öğrencilerimizin bu başarılarının daha da artarak devam edeceğine eminim. Her bir sporcumuza ve antrenörlerine başarıları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.