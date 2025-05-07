Isparta merkeze bağlı 8 köyün ardından son olarak da Gönen ilçesine bağlı Senirce köyünün doğal gaza kavuşması için ilk kazma vuruldu. Çalışmaların 2 ay içinde tamamlanması ve köyün doğalgaz kullanımına başlaması hedefleniyor.

Isparta’da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de girişimleriyle köyler doğal gazla buluşmaya devam ediyor. Gönen ilçesine bağlı Senirce köyünde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı. Senirce’nin ardından Gelincik köyü ile çalışmalar devam edecek. Senirce köyünde yapılan ilk altyapı çalışmalarının başlatılması törenine Vali Abdullah Erin, Gönen Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Torosgaz İl Müdürü Mehmet Şanlı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Senirce Köyü Muhtarı Şahin Adat, köyleri için tarihi bir anı yaşadıklarını söylerken, bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür etti.

Köylere böyle güzel hizmetleri götürmekten son derece memnun olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Türkiye’nin diğer illerinde merkezinde ve ilçelerinde doğal gaz dağıtımının tamamlanmadığı yerlerin olduğunu ancak Isparta’nın merkeze bağlı köylerine doğal gaz vermeye başladığını dile getirdi. Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Şehirde ne varsa köyde de o olacak’ sözünü hatırlatarak, "Biz de Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu hizmetleri canla başla yerine getirme gayreti içindeyiz. Senirce köyümüzün ardından 2026 yılı içinde de Gelincik köyüne doğal gazı vereceğiz" şeklinde konuştu. Doğal gazın nimetlerinden bahseden Başkan Başdeğirmen, doğal gazın kolaylıklarından en fazla kadınların istifade edeceğini kaydetti. Doğal gaz kullanımıyla birlikte kömürden kaynaklı çevre etkilerinin de ortadan kalkmış olacağını belirten Başkan Başdeğirmen, "Doğal gaz kullanımıyla aynı zamanda doğayı ve tüm insanlığı hava kirliliğinden de korumuş oluyoruz. Bu çalışma bizlere onur veriyor, daha güzel hizmetler yapmayı Allah bize nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanımız köylerimizdeki vatandaşlarımıza büyük emekler veriyor. Her toplantısında bize şehrin dışında köylerimizi de soruyor" ifadelerinde bulundu.

Belediye olarak köydeki düğün salonuna briket, çatı yapımında yardım ettiklerini ayrıca köyde Kur’an Kursu’nun ihtiyaçlarını karşıladıklarını, okula kömürlük yaptıklarını, köyün kilit taşı ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Bu köyümüz Isparta Belediyesinin sorumluluğunda olmamasına rağmen önceki ezberleri bozarak daha önceden ‘köylerden, okullardan, sağlık birimlerinden bize ne’ denilen zihniyetten AK Parti belediyeciliğinde bugün bizim insanımızın tamamının ihtiyacını görmeye biz hazırız ve mecburuzdur diyerek düşünüyoruz. Bu bize böyle öğretildi. Bu işlemlerde il genel meclisi başkanımız, üyeleri köylerimizden sorumlu arkadaşlarımızdır, tabii ki biz onlarla beraber bize düşen vazife olduğunda işin aslını onlar yapıyorlar geri kalan kısımda iş düşüyorsa biz yapıyoruz, birbirimizi tamamlıyoruz. Bu şehir bizim şehrimiz, insanımız bizim insanımız. Bize her türlü ihtiyaçta onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve bu talimatların yerine getirilmesi noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tasarrufu ile doğal gaz hizmetini köylere, mahallelere, şehre ulaştırabilmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Vali Abdullah Erin ise doğal gaz getirilmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, "En büyük teşekkür hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizim adımıza Ankara’da işlerimizi takip eden vekillerimizin ve gerçekten Isparta’da AK Parti Belediyeciliği diye tanımladığı çok kıymetli belediye başkanımız, 81 il içinde illere örnek olacak belediyecilik hizmetini vatandaşımızla buluşturan Şükrü Başkanımın. Kaymakamımıza, il genel meclisi başkanımıza ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğal gazın temel ve en medeni haklardan biri haline geldiğini belirten Vali Erin, "Cumhurbaşkanımızla birlikte bu hizmet memleketimizin dört bir tarafına ulaştırılmaya çalışılıyor. Bir çok hayırlı hizmette olduğu gibi öncülüğü Isparta’nın yürütüyor olmasından büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. 2 ay sonra Senirceli kardeşlerimiz doğal gaza kavuşmuş olacak" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla Senirce köyüne doğal gazın getirilmesi için ilk kazma vuruldu.