Bursa’nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi’nde yapılan muhtarlık seçiminde 11 aday yarıştı. Trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar Ömer Gocuk’un yerine Nezir Poyraz seçildi.

İznik ilçesinde yaklaşık 4 bin seçmenin kayıtlı olduğu Eşrefzade Mahallesi’nde vatandaşlar 10 sandıkta oy kullandı. Seçim boyunca okul çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, 11 aday arasında kıyasıya mücadele yaşandı. 14 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Gocuk’un yerine Nezir Poyraz muhtar seçildi.