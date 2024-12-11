Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’la birlikte Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğretmenlerle bir süre hasbihâlde bulunan Vali Aydoğdu; öğretmenlerin sadece bilgi aktaran kişiler değil aynı zamanda çocuklara, gençlere yol gösteren, onlara rehber olan ve onların her bakımdan en iyi şekilde yetişmesi için çaba gösteren kişiler olduğunu belirtti.

Türkiye’nin aydınlık yarınları olan çocukları, gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için gayret gösteren emek harcayan tüm öğretmenlere teşekkür eden Vali Aydoğdu, eğitim öğretim faaliyetlerinde başarılar diledi.