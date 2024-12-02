Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleri ve eğitimle ilgili STK temsilcileriyle birlikte liseli öğrencilerle kahvaltılı programda bir araya geldi.

İyiliğin bulaşıcı olduğunu ve gençlerle birlikte iyiliğin ve güzelliğin daha da yayılacağını kaydeden Vali Aydoğdu, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler, ailelerinizin umudu, ülkemizin geleceğisiniz. Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Herhangi bir probleminiz olduğunda; okulunuzda, mahallenizde köyünüzde zor durumda olan birileri varsa bizlere bildirin. Öğretmenlerimizle, birim amirlerimizle STK’larımızla birlikte sizlerin ilettiği konularla ilgilenip en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çaba harcayacağız." dedi.

Vali Aydoğdu’nun konuşmasından sonra söz alan liseli gençler beklentilerini ifade edip görüşlerinin dikkate alındığı programın düzenlenmesinden dolayı Valiye teşekkürlerini ilettiler.