DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla şifa dağıtan elleri makamında ağırladı.

14 Mart Tıp Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve beraberindeki heyeti, Vali Selçuk Aslan kabul etti. Vali Aslan, sağlık çalışanlarının fedakarlık ve özveriyle yürüttükleri görevlerin toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, tüm sağlık çalışanlarına emekleri ve gayretleri için teşekkür etti.