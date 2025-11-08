Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kocaeli’de 6 kişinin can verdiği yangın olayıyla ilgili mesajında, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangın sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, Vali Selçuk Aslan bir taziye mesajı yayımladı. Vali Aslan mesajında, "Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan bir iş yerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerinde bulundu.