Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz ilçesinde ceviz hasadına katıldı.

Adilcevazlı ceviz yetiştiricisi Mehmet Akkoyun’un ceviz bahçesinde hasat etkinliği gerçekleştirildi. Burada hasada katılan Vali Karakaya, ceviz dökme makinesinin başına geçerek ceviz topladı, üreticilerden hasat süreciyle ilgili bilgi aldı.

Adilcevaz cevizinin bölge ekonomisi açısından önemli bir tarımsal değer olduğunu belirten Vali Karakaya, ceviz üretiminin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Vali Karakaya’ya İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ve Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba eşlik etti.