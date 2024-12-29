Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun düzenlediği Kadın Hakları ve Güçlü Kadınlar Paneli yoğun ilgi gördü.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panele, Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tülay Demiralay, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hasan Fatih Erkol, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Yence, akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun “Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonunun” katkılarıyla düzenlenen panelin açılışında Doç. Dr. Tülay Demiralay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hasan Fatih Erkol birer konuşma yaptı. Panelin Doç. Dr. Nilüfer Serinikli moderatörlüğündeki “Aile İçinde ve Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Şiddet” başlıklı birinci oturumunda Av. Bedia Mutlu Mirzabey “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun ve Israrlı Takip”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Elvin Dinler Kısaçtutan “Cinsiyet Eşitsizliği ve Çalışma Hayatı” ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Zuhal Demir ise “Kadın Gazetecilere Yönelik Çevrimiçi Şiddet” konulu birer sunum yaptı.

Doç. Dr. İlknur Eskin moderatörlüğündeki “Kalkınma ve Girişimcilikte Kadının Önemi” başlıklı ikinci oturumda ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ebru Zümrüt Boyacıoğlu “Kalkınma ve Kadın: Geleceği Birlikte Şekillendirmek”; Doç. Dr. Emel Yıldız “Tarihte Rol Modeli Olan Güçlü Kadınlar” konulu sunumlarını gerçekleştirirken Uzunköprü Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Sevim Adalı ise “Uzunköprü Kadın Girişimci Örnekleri” başlıklı bir konuşma yaptı.