Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi’nde yapılan yol düzenleme çalışmaları vatandaşları mağdur etti. Pulur mevkisinden ilçe merkezine ulaşım daha önce 200 metre iken, yeni yol düzenlemesiyle bu mesafe 3 kilometrenin üzerine çıktı.

Eski kavşakların kapatılmasıyla birlikte mahalle sakinleri tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar, daha önce 100 TL olan taksi ücretinin şu anda 250 TL’ye yükseldiğini, özellikle acil durumlarda ambulansın mahalleye girişinin zorlaştığını belirtti.

Mahalle halkı ve ilçe sakinlerinin defalarca dilekçe vermesine rağmen henüz bir sonuç alınamadı. Sadece mahalle değil, ilçe genelinde birçok kişi bu düzenlemeden olumsuz etkileniyor. Benzin istasyonuna giriş kavşağının da kaldırılmasıyla sürücüler 4 kilometrelik fazladan yol yapmak zorunda kalıyor.

Yapılan yeni kavşağın da verimsiz olduğu, kaldırımların gereğinden fazla geniş tutulduğu, yolun ise daraldığı ifade ediliyor. Tır ve otomobilin yan yana geçmesinin neredeyse imkânsız hale geldiğini söyleyen vatandaşlar, yolun eski haline dönmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.