Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün kaza yapması sonucu ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Kaza, 7 Ekim sabahı ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Kazada 3’ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 14 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu’nun cenazeleri ilçede çeşitli mezarlıklarda toprağa verildi. Kazada yaralanan 14 kişiden durumu hafif olanlar taburcu edilirken, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi’nde entübe edilen Ümmü Demir (52) ile Mustafa Uçman (66) da olaydan 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

7’nci ölüm gerçekleşti

Öte yandan, kazadan 8 gün sonra bir acı haber daha geldi. 8 gündür Erdemli Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren 50 yaşındaki Hakan Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği belirtildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan 19 yaşındaki sürücü Cemal K. ise dün çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.