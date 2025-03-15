Uzmanlar iftarda ve sahurda nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Vatandaşların iftarda ve sahurda baharatlı, acılı, tuzlu ve hazır paket tüketimlerinden uzak durması gerektiğini belirten uzmanlar, mide yanması, şişkinlik gibi rahatsız edici durumlardan böylelikle uzak durulabileceğini kaydetti.

Diyarbakır Memorial Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nurettin Tunç, Ramazan’da iftar saatinde birden bire çok fazla miktarda mideye yüklenilmemesi gerektiğini, genellikle hafif, sulu, çorba gibi gıdalarla iftarın açılması gerektiğini söyledi. Tunç, "Çok fazla üst üste birden gıdaya yüklenilmemeli. Hafif bir çorba içildikten sonra 10-15 dakika ara verilip biraz dinlendikten sonra normal yemeğe geçilmeli. Özellikle çok aşırı baharatlı gıdalar, aşırı yağlı gıdalar önermiyoruz. Hafif et yemekleri olabilir, tencere yemekleri tercih edilebilir, sebze yemekleri tercih edilebilir. Çorbadan 10-15 dakika sonra bu tür gıdalar alınabilir" ifadelerini kullandı.

Tunç, birden çok aşırı miktarda yemek yenmemesi ve hemen mideyi doldurmamak gerektiğini, yemek bittikten sonra eğer tatlı veya meyve tüketilecekse bunların da en az 1 veya 1,5 saat sonra alınması gerektiğini kaydetti. Tunç, "Takdir edersiniz ki iftar ile sahur arasındaki süre çok kısa bir süre, normalde 3 öğün gıda alınamayacağı için iftardan sonra yaklaşık 1-2 saat sonra hafif tatlı gıdalar alınabilir" diye konuştu.

Sahurdan sonra yatıldığı için mideyi rahatsız edici gıdalardan kaçınılması gerektiğini belirten Tunç, "Aşırı baharatlı, yağlı ve salçalı gıdalar tüketilmemeli. Önereceğimiz gıdalar daha çok soft gıdalar, yoğurt gibi, haşlanmış yumurta gibi ürünler olmalıdır. Eğer süte karşı bir alerji yoksa süt ürünleri tüketilebilir. Aşırı tütsülenmiş, aşırı tuzlu gıdalardan uzak durulmalı, özellikle aşırı susuzluğa yol açacağı için az tuzlu, protein ağırlıklı gıdalarda beslenmesini önermekteyiz" şeklinde konuştu.