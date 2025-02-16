Sporun çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Tuzla Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Küçük, sporun çocukların bağışıklığını güçlendirdiğini ve ekran bağımlılığına karşı en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirtti.

Tuzla Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Küçük, sporun çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu. Sporun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Dr. Küçük, çocukların sevebileceği ve yaşlarına uygun spor dallarına yönlendirilmesinin önemini vurguladı. Dr. Küçük, "Bu çocuğun kabiliyetine göre sanatsal bir şey olabilir, müzikle alakalı bir şey olabilir, spor olabilir. Ebeveynler olarak en az bir spor dalında ve bir sanat dalında çocuğun kendi kabiliyetine göre bir sosyal aktiviteye yönlendirmek çok önemli" dedi.

"Spor, ekran bağımlılığına karşı en etkili yöntemlerden biri"

Özellikle ekran bağımlılığı gibi çağın sorunlarına karşı spor ve sanat gibi sosyal aktivitelerin büyük bir koruyucu etken olduğunu ifade eden Dr. Küçük, "Çocuklar için düzenli spor, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sağlıklı bir gelişim sağlar. Aynı zamanda ekran bağımlılığını önlemek için de en etkili yöntemlerden biridir" dedi.

"Dengeli beslenmek ve profesyonel antrenörler eşliğinde spor yapmak önemli"

Spor yaparken bilinçli beslenmenin de önemine değinen Küçük, aşırı protein tüketiminin böbreklere zarar verebileceğini belirterek dengeli beslenmenin ve profesyonel antrenörler eşliğinde spor yapmanın gerekliliğini vurguladı. Ayrıca çocukların aktif bir yaşam sürmelerinin uyku düzenlerini olumlu etkilediğini de sözlerine ekledi. Dr. Küçük, "Küçük bebeklerde, özellikle iki yaş civarı bebeklerde hiperaktivite durumları çok oluyor, uyku bozuklukları çok olabiliyor. Biz genelde çocukların aktivitesinin arttırılmasını, koşmasını, koşturmasını öneriyoruz. Çocukların bol bol aktivite yapmasını sağlarsak gece uykuları da ona göre daha düzenli olacaktır" ifadelerini kullandı.