Son dönemde sosyal medyada ‘zayıflama iğnesi’ olarak bilinen ilaçlar hakkında paylaşımların artması nedeniyle uyarılarda bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Navdar Başaran, "Bu ilaçlar bir zayıflama modası değil, medikal bir tedavi seçeneğidir. Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan bireylerde veya 27 üstü olup beraberinde obezite ile ilişkili ek hastalığı olan bireylere önerilmektedir. Ancak hekim kontrolü olmadan kullanılması ciddi sağlık problemlerine yol açabilir" dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Navdar Başaran, halk arasında ‘zayıflama iğnesi’ olarak bilinen ilaçların tıbbi gözetim olmadan kullanımının ciddi sağlık riskleri doğurabileceğine dikkat çekti. Zayıflama iğnesi olarak bilinen GLP-1 reseptör agonistlerinin (örneğin; semaglutid, liraglutid) aslında diyabet ve obezite gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç grupları olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Mehtap Navdar Başaran, bu ilaçların yalnızca belirli hasta gruplarında ve tıbbi endikasyon doğrultusunda reçetelenmesi gerektiğini vurguladı.

"Hormonları etkileyerek iştahı azaltır"

Sosyal medya platformlarında yanlış ve eksik bilgilerle teşvik edilen bu ilaçların, gelişigüzel kullanımı halinde mide bulantısı, kusma, mide boşalmasında yavaşlama, safra kesesi problemleri, pankreatit gibi ciddi yan etkiler oluşturabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Başaran, "Bu ilaçlar hormonları etkileyerek iştahı azaltır. Ancak her bireyin hormon dengesi farklıdır. Altta yatan tiroit hastalığı, insülin direnci, kortizol yüksekliği gibi nedenler göz önünde bulundurulmadan bu ilaçlara başlanması sakıncalıdır. Tedavi, kişiye özel olarak düzenlenmelidir" ifadelerine yer verdi.

"Kilo vermek bir süreçtir, kalıcı başarı için takip şart"

İlaçların tek başına çözüm olmadığını, kilo verme sürecinin ancak düzenli takip, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve psikolojik destekle sürdürülebilir hale geleceğini vurgulayan Uzm. Dr. Mehtap Navdar Başaran, "Bu tür tedavilerde hedef sadece kilo kaybı değil, aynı zamanda metabolik sağlığın düzeltilmesidir. Kısa vadeli estetik hedeflerle kullanılan ilaçlar, uzun vadede hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından sorun oluşturabilir" şeklinde konuştu.

"Uzman görüşü alınmadan kullanılmamalı"

Toplumda artan bilinçsiz ilaç kullanımına karşı uyarıda bulunan Uzm. Dr. Başaran, kilo problemi yaşayan bireylerin öncelikle endokrinoloji uzmanına başvurarak altta yatan nedenlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Zayıflama sürecinin hekim gözetiminde ve bilimsel veriler ışığında planlanmasının, bireylerin hem sağlıklı hem de kalıcı sonuçlar elde etmesini sağlayacağını ifade etti.