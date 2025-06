Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok, son dönemde artış gösteren kene vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konakçı yönünden değerlendirdiğimizde, sokak hayvanlarının toplanmasının kenelerin yapışıp kan ememeyeceği canlılara yönelmesine neden olabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda farklı türlere yönelmeleri söz konusu olabilir. Ancak bu durum, düzenli mücadeleyle kontrol altına alınabilir" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde kene ısırığı vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Kene vakalarındaki artışlar ve yaşanan ölümler tedirginliğe neden olurken, Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok ise artış gösteren kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

"Kenelerde üreme ve popülasyon artışı gözlemlenmektedir"

Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Veteriner Hekim Mehmet Ok, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi etkeni olan keneler, 2002 yılında ülkemizde görülmeye başlandı. 2025 yılı verilerine göre toplam vaka sayısı yaklaşık 17 bin civarındadır. Bu vakaların sonucunda kaybettiğimiz vatandaş sayısı ise 820’dir. Bu, Sağlık Bakanlığı verilerine dayanmaktadır. 2025 yılı içerisinde ise vaka sayısı 7 bin olup, ne yazık ki şu ana kadar yaklaşık 15 vatandaşımızı kaybettik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kenelerde üreme ve popülasyon artışı gözlemlenmektedir. Ancak bilinmelidir ki her kene türünde ve her bir kenede bu hastalık etkeni mevcut değildir" dedi.

"15 gün boyunca kan emerek o bölgede kalabilirler"

Kene ısırmasını vatandaşların fark edemeyeceğini söyleyen Mehmet Ok, "Hastalık etkenini taşıyan keneler belirli türlerdendir. Dünya üzerinde yaklaşık 900 çeşit kene türü bulunmakta olup, Türkiye’de bunların yaklaşık 35 çeşidi gözükmektedir. Ancak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi taşıyıcısı olan kene, hyalomma marginatum dediğimiz bir kene türüdür. Bu keneler, sivrisinekler gibi bizleri ısırdıklarında yumuşak dokuya temas ederler ve genellikle vücudun yumuşak bölgelerinde bulunurlar. Bu temas sonrasında kişi bunu fark edemez çünkü kene, ağızlarından salgıladıkları bir sıvıyla bölgeyi uyuşturur. Müdahale edilmediği takdirde, bu keneler yaklaşık 15 gün boyunca kan emerek o bölgede kalabilirler" diye konuştu.

"Keneler, çok hızlı çoğalabilen hayvanlardır"

Kenelerin hızlı ürediğini söyleyen Ok, bu süreçte kan emerek beslendiklerini kaydetti. Ok, "Keneler, çok hızlı çoğalabilen hayvanlardır. Yumurtlama döneminde yaklaşık bin adet yumurta bırakabilirler. Ayrıca her ortamda, her bölgede yaşayabilirler; nem, sıcaklık gibi çevresel faktörlere çok duyarlı değildirler. Çok çeşitli konakçılara sahip oldukları için yaşamak için kana ihtiyaç duyarlar ve herhangi bir hayvanın üzerine konup kan emerek yaşamlarını sürdürebilirler. Yaşam döngüleri 3 parçadan oluşur: Yumurta, nimf dediğimiz yarı olgun dönem ve olgun dönem. Bu 3 evrede de kan emerek beslenmek zorundadırlar" ifadelerini kullandı.

"Sokak hayvanlarının toplanması kenelerde bir artışa neden olabilir"

Veteriner Hekim Mehmet Ok, "Konakçı yönünden değerlendirdiğimizde, sokak hayvanlarının toplanmasının kenelerin yapışıp kan ememeyeceği canlılara yönelmesine neden olabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda farklı türlere yönelmeleri söz konusu olabilir. Ancak bu durum, düzenli mücadeleyle kontrol altına alınabilir. Hayvanların üzerinde yaklaşık 25 günde bir yapılacak paraziter mücadeleyle bu dönemi sorunsuz geçirebiliriz" dedi.

Kenelerden korunmak için önerilerde de bulunan Ok, "Halkımızdan özellikle açık alanlara, ormanlık alanlara çıktıklarında açık renkli ve uzun elbiseler giymelerini rica ediyoruz. Eve döndüklerinde vücutlarında kene taraması yapmalarını, elle ya da gözle bir kontrol gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Bu konuyla ilgili bir kene tespiti durumunda, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.