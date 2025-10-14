Veteriner Hekim Berkin Erdoğan, yabani hayvanlara müdahalenin izne tabi olduğunu belirterek vatandaşların buldukları yabani hayvanlara dokunmadan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber ihbarda bulunmalarını istedi.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Alaca doğan, tedavi edilmesi için özel bir veteriner kliniğine teslim edildi. Doğanlar yüksek hızları ile bilinir. Avlanırken saatte 300 kilometrenin üzerine çıkabilen yırtıcı kuş türleri arasında yer alan Alaca doğanda ilk gözlemde ciddi yaralanmalar tespit edildi.

Veteriner Hekim Berkin Erdoğan, yasalar gereği yabani hayvanlara müdahale edilemediğini ifade edip, "Vatandaşlarımız tarafından bulunup kliniğimize getirilen bir atmaca aldık. İlk gözlemlerimizde sağ kanadının ve gagasının yaralı olduğunu tespit ettik. Yasalar gereği yabani hayvanlara müdahale edemiyoruz. Hayvanı teslim edene kadar herhangi bir işlem uygulamayacağız, kliniğimizde misafir edeceğiz. Tam tespit edemedik ama tüy yapısına baktığımızda alaca doğan olduğunu düşünüyoruz. Getiren vatandaşlar hayvanı Ulaş yolu üzerinde bulmuş, bizimle iletişime geçtiler" dedi.

Her yabani canlı için haber vermek yeterli

Erdoğan, yabani hayvanlara izinsiz müdahalenin yasak olduğuna dikkat çekerek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verdik. Eğer izin alabilirsek, sağlık durumu kötü ise müdahale edebiliriz. Şu an hayati tehlikesi yok fakat uçamıyor. Bu nedenle klinikte misafir ediyoruz. Sadece atmaca için değil, yolda buldukları güvercin, kirpi ya da herhangi bir yabani canlı için de Doğa Koruma ile irtibata geçebilirler. Vatandaşın yapacağı bilinçsiz müdahale hayvana zarar verebilir" diye belirtti.