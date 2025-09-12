Uzm. Dr. Muharrem Coşkun, ani ve şiddetli karın ağrılarının ciddi nedenlerden kaynaklanabileceğini belirterek, doğru değerlendirme ile komplikasyonların önlenebileceğini vurguladı.

Ani ve şiddetli karın ağrıları, genellikle acil müdahale gerektiren durumların ilk göstergesi olabilir. Özellikle karın içinde yer alan organlarla ilgili sorunlar, bazen yaşamı tehdit edebilecek komplikasyonlara yol açabilir. Medicana Kadıköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muharrem Coşkun, karın ağrılarının farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini belirterek, "Ani başlayan ve giderek şiddetlenen karın ağrısı, apandisit, safra kesesi taşı, pankreatit veya bağırsak tıkanıklığı gibi acil durumların habercisi olabilir. Ağrının niteliği, süresi ve eşlik eden bulgular, doğru tanı için yol göstericidir" dedi.

Kusma ve bulantıya dikkat

Uzm. Dr. Muharrem Coşkun, ani karın ağrısı ile birlikte bazı belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek, "Kusma ve bulantının eşlik etmesi, yüksek ateş, karın bölgesinde sertlik veya hassasiyet, dışkıda kan veya renk değişikliği, şiddetli ve giderek artan ağrı bazen hayati risk taşıyan durumların göstergesi olabilir. Erken tanı ve doğru müdahale, komplikasyon riskini önemli ölçüde azaltır" şeklinde konuştu.

"Dengeli beslenin"

Uzm. Dr. Muharrem Coşkun, tanı sürecinde multidisipliner yaklaşımın önemine değinerek, "Ağrının kaynağına bağlı olarak cerrahi veya medikal tedavi seçenekleri değerlendirilir. Düzenli takip ve doğru tedavi planı, komplikasyonların önlenmesinde kritik rol oynar. Ani karın ağrılarının tamamen önlenmesi her zaman mümkün olmasa da, bazı önlemler riskin azaltılmasına katkı sağlar. Dengeli ve düzenli beslenme, aşırı yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçınma, düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite, daha önce benzer rahatsızlıkları olan kişilerin, risk durumlarını bilerek hareket etmesi önlem olabilir" ifadelerini kullandı.

"Geçici bir rahatsızlık olarak görülmemeli"

Uzm. Dr. Muharrem Coşkun, karın ağrısı şikâyeti yaşayan kişilerin gecikmeden tıbbi değerlendirme almasının önemini vurgulayarak, "Ağrı hafif gibi görünse de altında ciddi bir durum yatabilir. Özellikle şiddetli ve ani başlayan karın ağrıları, ihmal edilmemeli ve acil değerlendirmeye alınmalıdır. Ani ve şiddetli karın ağrıları, sadece geçici bir rahatsızlık olarak değerlendirilmemeli, potansiyel ciddi sağlık sorunlarının habercisi olarak ele alınmalıdır. Erken tanı ve uygun müdahale ile komplikasyon riski önemli ölçüde azaltılabilir" dedi.