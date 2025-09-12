Balıkesirli öğretmenler tarafından hazırlanan Okul Öncesi Etkinlik Kitabı’nın yazımı tamamlandı. Bu proje kitap ile erken çocukluk döneminde öğrencilerin, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek nitelikte bir rehber niteliği taşıdığı vurgulandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, gönüllü öğretmenlerin titiz ve özverili çalışmaları sonucunda hazırlanan Okul Öncesi Etkinlik Kitabı tamamlanarak İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir’e takdim edildi.

Okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere hazırlanan bu çalışma, öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde faydalanabileceği zengin içerikleriyle eğitim-öğretim sürecine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. Projenin, erken çocukluk döneminde öğrencilerin, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek nitelikte bir rehber niteliği taşıdığı vurgulandı.

Koordinatörlüğünü Şube Müdürü Cemalettin Yüceer’in yürüttüğü projede; yazar öğretmenler Burcu Danışman, Duygu Uzun, Mine Kuzu, M. Tuba Özdemir, Necla Bilge, Özlem Armağan, Şefika Tunç ve Tuğba Oral; Program Geliştirme Uzmanları Aslı Çelik ve Özlem Altınışık; Dil Uzmanı Emin Sarıkaya ve Grafik Tasarım Uzmanı Metin Bilal görev aldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, kitabın hazırlanmasında emek veren tüm öğretmenleri ve uzmanları tebrik ederek çalışmanın dijital ortamda tüm öğretmenlerin erişimine sunulacağını belirtti. Müdür Demir, bu tür çalışmaların eğitimde niteliği artırma hedefi doğrultusunda önem taşıdığını ifade etti.

Okul Öncesi Etkinlik Kitabı, öğretmenlere pratik bir kaynak sunarken aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel hedeflerinden olan nitelikli eğitim anlayışına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.