Liv Hospital Ankara İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Başaran, Kurban Bayramı’nda kronik hastalığı olan bireylerin et tüketimi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Başaran, özellikle kolesterol, diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları bulunan bireylerin et tüketimini günlük 100-150 gram ile sınırlandırması gerektiğini söyledi.

Bayram dönemlerinde beslenme düzeninin bozulmaması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Başaran, "Etin kolesterol ve doymuş yağ oranı yüksek olduğu için aşırı tüketimi kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kronik hastalığı olan bireyler, günlük et tüketimini bir avuç içi kadar yani 100-150 gram ile sınırlandırmalıdır. Ayrıca düzenli kullanılan ilaçlar, bayram süresince de hekimin önerdiği doz ve saatlerde aksatılmadan alınmalıdır" dedi.

"Kurban eti hemen tüketilmemeli"

Kurban etinin protein ve vitamin-mineral açısından besleyici bir gıda olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Başaran, etin kesildikten sonra hemen tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kesim sonrası ette oluşan ölüm katılığı (rigor mortis), sindirimi zorlaştırabilir. Bu nedenle kurban eti en az 12-24 saat buzdolabında dinlendirilmelidir. Buzdolabında 3-4 gün, derin dondurucuda ise 3-6 ay saklanabilir. Ancak ilk 1 hafta içinde tüketilmesi en idealidir" diye konuştu.

"Kızartma yerine haşlama ya da ızgara tercih edilmeli"

Sağlıklı pişirme yöntemlerine de değinen Uzm. Dr. Başaran, "Kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme tercih edilmelidir. İlave yağ kullanılmamalıdır çünkü kurban eti zaten yeterince yağlıdır. Bu durum kolesterol yükünü artırabilir" ifadelerini kullandı.

Etin sebzelerle birlikte tüketilmesinin sindirimi kolaylaştırdığını da belirten Uzm. Dr. Başaran, "Lifli sebzelerle birlikte tüketilen et, hem sindirimi destekler hem de kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar ya da meyve tercih edilmeli, günlük su tüketimi ihmal edilmemelidir. Aşırı tuz tüketimi ise kan basıncını artırabilir, özellikle hipertansiyon hastaları bu konuda dikkatli olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Fiziksel aktivite ihmal edilmemeli"

Kronik hastalığı olan bireyler için bayram dönemlerinin metabolik denge açısından hassas bir süreç olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Başaran, şu önerilerde bulundu:

"Günlük et tüketimi 100-150 gram ile sınırlı tutulmalı. İlaçlar düzenli şekilde alınmalı. Kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapılmalı. Her gün 30 dakikalık yürüyüş gibi fiziksel aktiviteler sürdürülmeli. Dengeli beslenme alışkanlığı korunmalı"

Uzm. Dr. Başaran, "Bayram gibi özel dönemlerde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesi, komplikasyonların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşır" diyerek sözlerini tamamladı.