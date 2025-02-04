Gaziantep’te üretim tesisinde üzerine geri dönüşüm balyası düşen 20 yaşındaki Suriyeli işçi Mahir El Vas hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Nizip ilçesindeki bir geri dönüşüm üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahir El Vas çalıştığı esnada üzerine geri dönüşüm balyası düştü. Olayın ardından iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç işçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.