İstanbul’da kahvaltı hazırlarken üzerine kaynar çaydanlık devrilen 70 yaşındaki Talip Güzel’in vücudunun yüzde 20’si yandı. Yaşadıklarını anlatan Güzel, "Küçük demlik üzerime doğru devrildi, hemen yanan bölgenin tamamını yıkadım, mutfağa fazla girmek istemiyorum, bilmediğim işleri yaparsam böyle büyük kazalar meydana gelir" dedi. Hastasının durumuna ilişkin bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise "Şu an 7-8 tane benzer hastamız mevcut. Yaklaşık yüzde 20 civarında bir yanığı vardı. Sıcak su hastalarımızda bir anda çok kötü bir duruma yol açabiliyor, vatandaşlarımız dikkatli olmalı" diye konuştu.

İstanbul Bahçelievler’de yaşayan 70 yaşındaki Talip Güzel, tatil sonrası memleketi Çankırı’dan eşiyle evine döndü. 19 Temmuz günü ise iddiaya göre sabah saatlerine eşine yardım etmek için mutfağa giren yaşlı adam, çayı demlemek isterken bir anda çaydanlık üzerine devrildi. Acıyla banyoya koşan yaşlı adam, üzerini çıkarırken yanan noktalara su tuttu. Bir süre suyun altında duran Güzel, sonrasında hemen bir hastaneye gitti, sonrasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yönlendirildi. Avrupa’nın en büyük merkezlerinden biri arasında gösterilen Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alınan Güzel’in vücudunun yüzde 20’sinin yandığı anlaşıldı. Karın ve bacak bölgesinde yanıklar meydana gelen Güzel için tedavi süreci başlarken yatışı yapıldı. Güzel, yaşadığı zorlu süreci anlatırken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan taburcu edilen hastasının durumuna ilişkin bilgi verdi. Turan, yanık durumunda yapılması gerekenleri sıraladı.

"Küçük demlik üzerime doğru devrildi,

Çaydanlığın devrildiği anları anlatan 70 yaşındaki Talip Güzel, "Olay cumartesi sabahı saat 09.00 ile 10.00 arasıydı. Büyük demlikten küçük demliğe çay boşaltırken yere koyacağım sırada elimde bir yanma hissettim ve o anda küçük demlik üzerime doğru devrildi. Orada bir panikleme oldu, dizimden aşağısına doğru sıcak su devrildi. Banyoya gittim, yıkadım, bir kızarma oldu, yarım saat sonra bir yanma başladı. Buraya geldim hemen yarayı açtılar, tekrar baktılar. Çok güzel bir şekilde orayı sardılar ve yatışımı verdiler. Sıcağıyla biraz daha fazla yanma olabilirdi, hemen ilk önlem olarak üzerine soğuk su döktüm. Banyodaki hortumu açtım, yanan bölgenin tamamını soğuttum, yıkadım. Herkesin dikkat etmesini istiyorum, bu yanıklar çok kötü oluyor. Çay işlerinden pek fazla anlamam, kadınlar anladığı için o gün de ben yapayım dedim. Mutfağa fazla girmek istemiyorum, hanımın yapmasını istiyorum. Bilmediğim işleri yaparsam böyle büyük kazalar meydana gelir" şeklinde konuştu.

"Yüzde 20 civarında bir yanığı vardı, çok dikkat edilmeli"

Vatandaşların ev kazalarına karşı dikkatli olması gerektiğini ifade ederken ilk müdahalenin de önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Turan, "Gövdesinin sağ tarafında sıcak su yanığıyla geldi, kaynak olarak da bir çay yapma süreci söz konusu; çaydanlığın devrilmesi. Şu an kliniğimizde 7-8 tane benzer hastamız mevcut. Sıcak su, hastalarımızda bir anda çok kötü bir duruma yol açabiliyor. Çay, kahve yapılacağı zaman sıcak suya karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Öncelikle yanık durumunda elbise varsa elbisenin çıkartılması ve cilde temas eden yerin çeşme suyunda an azından bir 10-15 dakika oda sıcaklığında çeşme suyunda enerjisinin alınması lazım. Sonraki süreçte ıslak bir havlu, bez olabilir onunla sağlık kuruluşuna intikal ettirilmesini öneriyoruz. Güneş yanıklarında da yine o bölgenin ıslak bir malzemeyle enerjisinin alınması çok önemli. Güneş yanıklarında alerji de gelişebiliyor, cilt ince olabiliyor, o bölgeleri yumuşatıcı özel malzemelerle korumaya alıyoruz. Buz özellikle ekstremitelerde dolaşımı daha kötü yapabiliyor, bozabiliyor o yüzden çok buz önermiyoruz. Hastanın yaklaşık yüzde 20 civarında bir yanığı vardı. Sıcak, ateş çok problemlere yol açan bir süreç oluşturuyor, hele de yaz sıcaklarında. Şehirlere sirayet ederek, hektarlarca alanın yandığı ve maalesef can kaybına yol açabilen; şehitlerimiz olabiliyor o yüzden vatandaşlarımızın bu dönemlerde ve diğer durumlar da çok dikkat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.