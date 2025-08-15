Adana’da narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 179 bin 663 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 4 şüpheli yakalandı. Yakalanıp tutuklanan uyuşturucu tacirlerinden birinin , "Ucuza buldum, altınları bozdurup aldım" diye savunma yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.G, R.B, K.G. ve Y.B.’yi yakalamak için operasyon düzenledi. Şahısların evlerine eş zamanlı baskın yapan polis, 4 şüpheliyi yakaladı. Şahısların evlerinde poşetlerin içerisinde toplamda 179 bin 663 adet uyuşturucu hap, 500 gram esrar ve 39 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden K.G, "Maddeler bana ait, satma amacım yok. Fazla miktarda olma sebebi ise ucuza buldum, altınlarımı bozdurdum satın aldım" dediği öğrenildi. Diğer şüpheliler ise maddelerinin kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.