Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Kent genelinde 7-14 Nisan 2025 tarihleri gerçekleştirilen çalışmalarda 41 olaya müdahale edilirken, 45 şüpheli şahsa işlem yapılıp, 5 şahıs tutuklandı ve 40 şahıs serbest bırakıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 114,45 gram metamfetamin, 19 bin 469 adet sentetik ecza hapı, 300 gram esrar, 30 adet ecstasy hap, 234,18 gram bonzai ve 2 adet hassas terazinin ele geçirildiği belirtildi.