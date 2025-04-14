Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, zirai don olayını Elazığ’ın 2020’de yaşadığı depreme benzeterek, ikinci depremi yaşadıklarını söyledi.

Elazığ ve çevresinde önceki gün mevsim normallerinin altında seyreden soğuklar nedeni ile birçok ilçede zirai don meydana gelmiş, buna bağlı olarak da özellikle çiftçinin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen kayısı ile badem ve ceviz ağaçlarında yanmalar meydana gelmişti. Türkiye’nin birçok ilinde etkili olan zirai don, en çok üreticileri etkilerken, oda başkanları da çiftçilere destek verilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

’’Şu anda yaş meyve denilen bir şey kalmadı’’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, Elazığ’ın kayısı memleketi olduğunu söyledi. Hacıoğulları,"Şimdi kayısı, ceviz, badem, denilen bir şey kalmadı. Şeftali ve kiraz havada gitti. Meyve ağacı denilen bir şey kalmadı. Bizim nazarımızda bir deprem daha geçirdik Elazığ olarak. Ümidimiz borcu olan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi, faizsiz kredi verilmesidir. Şu anda yaş meyve denilen bir şey kalmadı. Bunların hepsi zirai dondan kaynaklıdır. Üzümler yandı, bu saatten sonra üzüm çıksa ki ne yazar. O üzüm artık tutmaz. Tutsa da yenilmez. Kayısı, ceviz, kiraz artık olmaz, bunlarda ikinci dönüş yok. Kayısı, ceviz, badem diye bir şey yok, bir sefer tutar o da soğudu mu gitti. Dondan sebzeler de nasibini aldı, domates, seranın içindeki de dışındaki de gitti, yandı. Beklentimiz borçların ertelenmesi, faizsiz kredi verilmesidir" dedi.

’’Üründen vazgeçtik, ağaçlar kalmamış’’

Keban-Ağın Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci ise, "Meydana gelen don olayı nedeni ile Adıyaman’dan sonra en büyük badem üreticisi olan Ağın’da, gezdiğimiz yerlerde ve gelen bilgilerde tüm badem ağaçlarının yandığını belirtebiliriz. Ceviz, dut da aynı, vatandaşlarımızın beklentisi faizsiz kredi verilmesi. Kendilerine destek olunması. Sürdürülebilir bir çiftçiliğin yapılabilmesi için bunların elzem olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz da, "11-12 Nisanda ilimizde kar yağışı ve meydana gelen donla alakalı meyve bahçelerimizde çok büyük hasarlar oluştu. Baskil ilçemizin en önemli ürünü olan kayısı ağaçlarının tamamı, 60 köy 6 mahallede tarım ilçe müdürlüğümüz ve teknik ekiple dolaştık. Ürünler yüzde 100 hasarlı olup, yani üründen vazgeçmişiz ağaçlar kalmamış. Önümüzdeki yıl da ürün vermeyecekleri artık kesindir. Diğer bütün meyve ağaçları da hasar görmüştür. Yüzde 100 oranında hasar meydana gelmiştir. Biz devletimizden vatandaşların, üreticilerin en büyük talebi kredi borçlarının ertelenmesi ve yeni faizsiz kredilerin verilmesidir. Tabii bir destek verilmesini de bekliyorlar, bunun sürdürülebilir olması için enerji giderleri, mazot, gübre, ilaç giderlerinin karşılanmasını bekliyorlar’’ şeklinde konuştu.