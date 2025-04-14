Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitim programı düzenlendi. Eğitimde madde bağımlılığıyla mücadele ve ailelere düşen görevler anlatıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitim programı, belediye personeline farkındalık kazandırmayı amaçladı.

Ergin Orbey Sahnesi’nde gerçekleştirilen ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Ali Avcı tarafından verilen eğitimde madde bağımlılığıyla mücadelede ailelerin, özellikle de annelerin rolü vurgulandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal konulara duyarlılığı artıracak eğitimlere önümüzdeki süreçte de devam edecek.