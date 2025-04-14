Dünyanın en büyük çocuk kitapları fuarı olan "Children’s Book Fair" İtalya’nın Bologna kentinde kapılarını açtı.

Dünyanın yakından takip ettiği, 61 yıldır düzenlenen bu dev fuara, yayınevleri, illüstratörler, grafik tasarımcıları, edebiyat ajansları, yazarlar, çevirmenler, matbaacılar, lisans verenler ve lisans alanlar, paketleyiciler, dağıtımcılar, sesli kitap profesyonelleri, kütüphaneciler ve öğretmenler ilk günden binlerce kitapseverle birlikte akın etti. Dünyanın en büyük çocuk kitapları fuarında ürünlerini sergileyenler, fuar takiplerince ilgiyle izlenirken, yayıncılık konusundaki yeni teknikler de görücüye çıktı. Bursa’dan da Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Oğuzhan Şahinkaya’nın yaptığı SEVA Holding’in iştiraklerinden Pregon Yayıncılık katıldı.

Fuara, Pregon Yayıncılık yöneticileri Yalçın Koçmar ve Hilary Mckey Yaltırık ile katılan SEVA Holding Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Dr. Nurhan Şahinkaya, dünya devlerinin buluştuğu fuarda gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti paylaştı.

Fuarda açtıkları Pregon Yayıncılık’ın standında sergiledikleri kitapların uluslararası alanda dikkat çektiğini anlatan Şahinkaya, yapılan görüşmeler sonrasında, Bulgaristan’da iki firma ile Cezayir’den de bir firma ile ilk etapta lisans yayın hakları anlaşması yaptıklarını söyledi.

Çin, Kore ve Tayvan’da Bursalı Pregon Yayıncılık’ın kitaplarını dağıtmak isteyen yayınevleri olduğunu anlatan Nurhan Şahinkaya, dünya devlerinin yer aldığı "Bologna Children’s Book Fair"e ilk kez katılıyor olmalarına rağmen, gördükleri ilginin ve yaptıkları yayıncılık ihracatı anlaşmalarının Bursa ve Türkiye adına büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük çocuk kitapları fuarında elde ettikleri bu deneyimi, şimdi de Londra ve Frankfurt’ta düzenlenecek çocuk kitapları fuarlarında sürdürmek istediklerini belirten SEVA Holding Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Dr. Nurhan Şahinkaya, İngilizce eğitim kitapları üretip bunu dünyaya ihraç ederek Türkiye’de bir ilk olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.