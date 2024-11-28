Bodrum’daki kazada 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Bodrum’daki kazada 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 ayrı operasyonda; 80,7 gram kokain maddesi, 105 adet sentetik ecza, 30 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 4 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: iha