Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri şehir dışından temin ettiği bin 813 adet uyuşturucu hapı kente getirerek satmayı planlayan zehir tacirini yaptığı başarılı takip sonrası yakaladı.

Olay, kent merkezine bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri K.O., isimli şahsın şehir dışından getireceği uyuşturucuları kentte satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şüphelinin kullandığı aracı Salar beldesi girişinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler bin 813 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve cep telefonu ile yakaladı. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.