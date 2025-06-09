Afyonkarahisar’da Kurban Bayramının son gününde vatandaşlar piknik için mesirelik alanlara akın etti.
Frig Vadisi’nde dinamit patlatıldığı iddialarına Vali Yiğitbaşı açıklık getirdi: "Olay 2016 yılında doğal sebeplere bağlı bir göçük sonucu olmuştur"
Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde mesire yerleri havanın da güzel olması ile adeta doldu taştı. Kurban Bayramının son gününde vatandaşlar piknik için beldede bulunan mesirelik alanlara adeta akın etti. Pikniğe gelenlerin genelde aileleri ile birlikte gelmeleri dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: İHA